Ракетний удар росіян по Дніпру: кількість загиблих зросла (оновлено)

Внаслідок ранкової атаки по Дніпру загинули двоє людей

Число жертв ракетного удару по одному з медзакладів Дніпра збільшилося до трьох осіб.

Про перших двох жертв повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Про третю жертву повідомляють місцеві Telegram-канали.

Оновлено 15:00. Рятувальники дістали з-під завалу медустанови тіло третього загиблого. На місці продовжують працювати всі екстрені служби та правоохоронці. Розбір завалів та порятунок людей триває.

За інформацією Сергія Лисака, тіло другого загиблого витягли з-під завалів будівлі ветклініки, яка також була пошкоджена під час влучення ракети.

Як пише "Суспільне", станом на 14:00 відомо про 25 постраждалих у Дніпрі. 19 з них доставлені до лікарень, четверо поранених лікуються амбулаторно.

Також відомо про трьох зниклих безвісти.

Нагадаємо, що Дніпро та область зазнали масованого ракетного удару в ніч проти 26 травня. Вже в районі 10:30 у місті прогримів одиночний вибух. Пізніше стало відомо, що снаряд влучив по медзакладу в одному із районів Дніпра.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що Дніпро та область могли обстрілювати з установок С-300 та С-400, що характерно для прифронтових областей.

Раніше "Телеграф" писав, що масований удар у ніч на 26 травня припав не лише по Дніпру та області, а й по інших регіонах.