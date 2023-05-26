Український дрон підбив російський корабель: з'явилося нове відео удару

З'явилося ще одне відео ураження російського корабля морським дроном

З'явилося відео моменту ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс" українським морським дроном в акваторії Чорного моря.

Кадри, надані джерелами у військових колах, оприлюднила "Українська правда".

Зазначимо, про атаку українських дронів-катерів на розвідувальний корабель спочатку повідомили російські "військори". За їх словами, після проходження протоки Босфор о 5:30 24 травня він був атакований трьома морськими безпілотниками. У міноборони росії атаку назвали "безуспішною". Як заявив представник відомства ігор конашенко, всі задіяні безпілотні катери нібито були знищені.

Проте пізніше з'явилося відео моменту атаки на корабель "Іван Хурс". На кадрах видно, як один дрон врізається у корабель. Російські "військори" та пропагандисти на підтвердження слів про нібито вцілілий корабель масово почали публікувати кадри з відео 2-річної давності.

Про те, чому "Іван Хурс" не зміг відбити атаку безпілотників, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Беззубий" та "сліпий": чому морський безпілотник вразив російський корабель "Іван Хурс"