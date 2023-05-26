"Я в захваті": що може військовий всюдихід "Богун", який вразив Резнікова (відео)

Міністр оборони України Резніков продовжує самостійно оглядати техніку, яку будуть передавати нашим солдатам. Після того, як він посидів у німецькому танку Leopard 2, а також випробував український танк "Оплот", він представив нову машину вітчизняного виробництва під назвою "Богун".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я вже говорив — завжди приємно випробовувати техніку, яка йде на фронт, а коли йдеться про техніку українського виробництва — це насолода! Данці б сказали — хюґе (Поняття, що виникло в скандинавських країнах, що означає почуття затишку та комфортного спілкування з відчуттями добробуту та задоволеності – Ред). Нещодавно я "обкатав" український танк "Оплот", які ми плануємо замовити для нашого війська. Сьогодні ж йдеться про український всюдихід "Богун". , — каже Резніков.

За його словами, він залишився в захваті від нової машини.

"Висококласний автомобіль. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегони по бездоріжжю)", — наголошує він.

Що може "Богун"

Спочатку снігоболотохід "Богун" був цивільною машиною, яку, зокрема, використовувала ДСНС України. Ця українська машинка може долати майже будь-які перешкоди: їхати крутими схилами. Автомобіль не боїться води і може пливти як човен. Машина високої прохідності, діаметр коліс якої – 160 см. У колесах "Богуна" є спеціальні баки, у кожному з яких – по 50 літрів пального.

При всіх цих плюсах цієї досить потужної машини витрата пального лише 6 літрів на 100 кілометрів. А завдяки навігаційній системі він може рухатися навіть за умов фактично нульової видимості.

Техніка, яку випробував Резніков, є модифікацією цієї машини спеціально для наших військових.

"Два таких вже вже воюють в різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину", — розповідає міністр.

В даний час інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора.

"Головна наша цінність — це життя та здоров’я наших людей. І ми маємо їх зберегти. Якісна зброя, якісна техніка — важливі для цього. Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для нас", — наголошує він.

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