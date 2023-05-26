Пошуки зниклих безвісти бійців: омбудсмен нагадав родичам про важливу річ

Родичі військовослужбовців сил оборони України можуть запросити портретне експертне дослідження

В Україні родичі захисників, які зникли безвісти, можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для того, щоб здійснити портретне експертне дослідження.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що у квітні 2023 року було підписано меморандум про співпрацю з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ). Тож родичі військовослужбовців Сил оборони України, які вважаються зниклими безвісти, можуть звернутися до мене для того, аби здійснити портретне експертне дослідження.

"Якщо рідні знайшли у соціальних мережах відео або фото матеріали, на яких вони впізнали свого захисника, то можуть звертатися для подальшого скерування фото- та відеоматеріалів до КНДІСЕ з метою проведення експертного дослідження з ідентифікації військовополоненого за ознаками зовнішності", — розповів він.

Що необхідно для звернення

Для проведення такого експертного дослідження рідним необхідно звернутись до Уповноваженого із письмовим зверненням та надати фото- та відео- матеріали дотримуючись наступних вимог:

Знайдені зображення обличчя на фото та відео полонених мають бути чіткими та якісними (не розмитими та придатними для встановлення індивідуальних ознак зовнішності).

якщо у кадрі зафіксовано декілька осіб рідним необхідно чітко вказати, яку саме особу необхідно дослідити (вказати місце розташування у кадрі або ознаки одягу).

порівняльні зразки (фото військовослужбовця до зникнення безвісти) мають бути якісні та чіткі, їх має бути якомога більше та найбільш свіжих;

обличчя особи у порівняльних зразках має бути в тому ж самому ракурсі (нахилі), що і у знімку (відеозаписі). Наприклад, якщо надається профільне зображення (обличчя повернуте боком до камери), то необхідно, щоб порівняльне зображення було в тому ж ракурсі.

Більш детальну інфографіку можна переглянути нижче:

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