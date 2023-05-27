Прийшов час повертати своє: Залужний опублікував інтригуюче відео

Відео викликало захват та дискусії в мережі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, про стан здоров'я якого російська пропаганда розповсюджувала чутки, виклав потужне відео. Підписав його лаконічно: "Прийшов час повертати своє".

Опубліковано відео, зокрема в Телеграм-каналі головнокомандувача. Деякі користувачі вирішили, що це оголошення очікуваного контрнаступу ЗСУ. Однак на сторінці у "Фейсбук" Залужний розповів детальніше. Він зазначив, що це ролик, присвячений визволенню України від росіян — Молитва за визволення України.

"З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", — зазначив Головнокомандувач та опублікував відео, тест молитви та заклик приєднуватися до лав Збройних Сил України.

"Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!" (цитата з тексту)

Зазначається, що натхненням стала Молитва українського націоналіста Осипа Мащака 20-х років минулого століття, але текст інший. Ролик створений на волонтерських засадах. Коментатори не тільки міркують про початок контрнаступу, а й бажають божого благословення для українських воїнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни поширювали фейки про смерть, або принаймні поранення чи хворобу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він майже місяць не з'являвся на публіці, проте напередодні він з'явився на відео без видимих ознак травми.