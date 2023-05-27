Бояться воювати? У окупантів втекли десятки озброєних зеків, їх шукають третю добу

Під час втечі було вбито військовослужбовця з "міністерства держбезпеки ЛНР"

Росія продовжує активно набирати в’язнів у якості "гарматного м’яса" на війну проти України, проте не всі вони згодні з такою долею — від 20 до 39 колишніх "зеків" втекли в районі Сватового Луганської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"25 травня близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку і прибули для посилення підрозділу, розташованого в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ і відправилися у невідомому напрямку", — розповіли в Генштабі.

Як повідомляють росЗМІ, силовики Ростовської області отримали орієнтування на ув’язнених з загону "Шторм Z", що "дезертували". Під час їхньої втечі було вбито військовослужбовця з "міністерства держбезпеки ЛНР".

Інцидент, за даними РосЗМІ, стався ще 24 травня, але їх пошуки на даний момент все ще тривають. Зазначається, що втікачі можуть бути озброєні та пересуваються на двох авто: КамАЗі та Mitsubishi L200. При чому, в’язнів, що втекли, майже вдвічі більше, ніж повідомив Генштаб ЗСУ — 39 осіб. Така цифра вказана в орієнтуванні про пошук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яких умовах у росії вербують засуджених на війну проти України. Про це розповів один із тих, хто отримав таку пропозицію.