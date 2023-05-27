Після вибуху стеля зі склом почали падати. На що "русский мір" перетворив оселі "Комфорт Тауну"

Вціліла жителька квартири каже, що її ліжко була прямо під дахом і їй вдалося спуститися поверхом нижче

У столичному житловому комплексі "Комфорт Таун" власниця квартири на даху Юлія Безкоровайна уже декілька днів підряд відчищає від бруду та гарі своє помешкання на останніх двох поверхах будинку, в який влучив "Шахед". Другий рівень її квартири згорів, а перший затопило, коли гасили пожежу. "Телеграф" показує наслідки атаки "Шахедами".

На другому рівні квартири була пожежа, зараз тут все чорне, а згорілі предмети виносять. Тут були спальня та гардеробна, ліжко стояло під дахом — навпроти вікна.

"Після другого вибуху стеля зі склом почала падати і я побігла вниз. Я ще не встигла добігти до нижнього поверху, як було чути вибухи у будинку. Вибух стався у гардеробній кімнаті та полум'я охопило вже весь дах", — згадує Юлія.

Зараз у будинку фактично немає даху. Ліжко, на якому спала Юлія, повністю згоріло. "Жек" провів огляд і дійшов до висновку, що також потрібно повністю розбирати стіни на верхньому поверсі, бо пішли тріщини. Тому треба розбирати тріщини, а також зробити дах у всьому під'їзді.

Згоріло чотири квартири та мешканці будинку кажуть, що їм потрібен якийсь зворотний зв'язок від КМДА, щоб вони розуміли, що робити далі, коли цей процес запрацює.

"Я дуже вдячна усім людям, що допомогли зібрати якісь кошти, за них ми уже почали розбирати ці завали. Зібрали їх у мішки і плануємо з понеділка спускати їх вниз. Бо чекали, щоб запрацював ліфт", — розповідає Юлія.

Масштаби руйнувань такі, що через дірку у стіні можна побачити квартиру сусідів Юлії.

Згорілі частини будинку та меблів розчищують та складають у мішки

"У квартирі потрібно робити капітальний ремонт. Від другого поверху нічого не залишилося, а перший — затопило. Меблі також порозбухали, стеля вже в грибку, пішли плями по стінах та по стелі першого поверху. Я розумію, що це капітальний ремонт. Якщо з меблями, то це коштуватиме близько ста тисяч гривень", — каже Юлія.

У стіні квартири Юлії утворилася дирка, крізь неї видно дім сусідів

Атака дронами

У ніч на 20 травня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе "Шахід". Повітряні сили збили всі дрони окупантів, якими вони атакували столицю, але уламки одного з них упали на дах житлового будинку у комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі. Загорівся дах, а під'їзд будинку з самого низу до дев'ятого поверху був залитий водою — рятувальники гасили полум'я.

Близько двох годин знадобилось рятувальникам, щоби ліквідувати вогонь у квартирі Юлії. Через те, що дрон здетонував на даху, майже кожна квартира була підтоплена після гасіння. Наприклад, дах Олександри, яка теж живе на девʼятому поверсі, обвалився через тиск води. А вода з помешкання Юлії витікала щонайменше пів години.

Як повідомляв "Телеграф", 26 травня ворог атакував Дніпро та область дронами, в деяких будинках вибито вікна, уламки БПЛА впали на авто.