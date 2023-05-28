Вибухи в Києві: обломки БПЛА впали на дах будинку (фото)

Під час повітряної атаки ворога в ніч проти неділі, 28 травня, в Києві пролунала серія вибухів.

Про це повідомляю кореспондент "Телеграфа".

Наші військові збивають ворожі повітряні цілі.

"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебуваєте в укриттях!" – повідоляють у Київській міській військовій адміністрації.

Так, у столиці вночі було чутно вибухи, а також звуки, характерні для ударних дронів типу "Шахед".

Про вибухи, що чули у столиці, повідомив також мер Віталій Кличко.

"Вибухи у Києві. Інформація уточнюється. Подробиці — згодом", — написав він у своєму Telegram.

"В Печерському районі пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце", — додав він.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 28 травня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Також повідомляють про роботу протиповітряної оборони (ППО).