Вибухи в Києві: обломки БПЛА впали на дах будинку (фото)
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Під час повітряної атаки ворога в ніч проти неділі, 28 травня, в Києві пролунала серія вибухів.
Про це повідомляю кореспондент "Телеграфа".
Наші військові збивають ворожі повітряні цілі.
"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебуваєте в укриттях!" – повідоляють у Київській міській військовій адміністрації.
Так, у столиці вночі було чутно вибухи, а також звуки, характерні для ударних дронів типу "Шахед".
Про вибухи, що чули у столиці, повідомив також мер Віталій Кличко.
"Вибухи у Києві. Інформація уточнюється. Подробиці — згодом", — написав він у своєму Telegram.
"В Печерському районі пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце", — додав він.
Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 28 травня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Також повідомляють про роботу протиповітряної оборони (ППО).