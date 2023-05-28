Повітряна атака на Київ: є потерпілі та жертви, збито більше 20 дронів

На Київ насувається нова хвиля дронів

В ніч на 28 травня ворог масовано атакує Київ "шахедами".

Внаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на АЗС, одна людина загинула.

Про це повідомили у КМВА.

Повідомляється, що трагедія сталася в Голосіївському районі столиці. Троє людей постраждали, ще одна — загинула.

"Інформація уточняється. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!" — зазначили в КМВА.

Про загибель людей, але вже у Солом'янському районі, напивав і мер міста Віталій Кличко.

Крім того, він вказав, що українська ППО збила понад 20 повітряних цілей ворога.

"Сили ППО знищили вже понад 20 БПЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів", — зазначає він.

Також городський голова закликав городян залишатися в укриттях.

"Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", — пише він.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві пролунала серія вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на даху 9-поверхового будинку в Печерському районі столиці. Також заходів повідомив про вибухи у Солом'янському районі.