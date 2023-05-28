Мирний договір між Україною та росією можливий: дипломат назвав умови

У майбутньому договорі мають бути врегульовані основні важливі питання

Мирна угода між Україною та росією можлива лише у разі звільнення всіх окупованих територій, включаючи й український Крим.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник Міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Майбутній мирний договір має бути всеосяжним, він має бути укладений за участю третіх сторін – насамперед наших союзників, які стануть його гарантами, і фактично він має значною мірою змінити всю сучасну систему міжнародної безпеки у світі – не лише навколо України", — сказав він.

На думку Мельника, у цьому договорі мають бути врегульовані основні питання щодо репарацій для відновлення України, покарання всіх військових злочинців та офіційні вибачення з боку росії.

"Лише тоді може бути мова про якесь примирення, і то через багато десятків років. Для України важливо запобігти новій великій війні, яку може розв’язати москва, тому майбутній мирний договір матиме сенс, тільки якщо він служитиме і цій меті. А це означає, що потрібно вирішити питання позбавлення росії ядерного статусу або його суттєвого обмеження, її демілітаризації загалом. При цьому Україні ніхто не матиме права вказувати, як їй будувати своє майбутнє", — додав заступник міністра.

У такому разі, як зазначає Андрій Мельник, мирний договір був би на користь України.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: "Ніхто не має права вказувати Україні, як будувати своє майбутнє": інтерв’ю з Андрієм Мельником, ч. ІІІ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв відкрито визнав, що після можливого перемир’я росія знову нападе на Україну.