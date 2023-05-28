В Україні обіцяють розібратися з питанням виплат для військових: законопроєкт уже майже готовий

Законопроєкт перебуває на стадії фіналізації

В Україні планують забезпечити справедливе фінансове забезпечення для військовослужбовців, а для цього буде підготовлено законопроєкт, який передадуть на розгляд парламенту.

Як передає Укрінформ, про це розповів представник президента при Верховній Раді Федір Веніславський.

За його словами, у профільному комітеті парламенту відбулося засідання групи представників усіх політичних сил та всіх відомств, які відповідають за функціонування сектору оборони, включаючи Міноборони, СБУ, СЗР, ГУР та ДПСУ.

"Напрацьовано вже певний проєкт. Можна сказати, що він перебуває на стадії фіналізації. І я думаю, що найближчим часом він має всі шанси отримати оформлення відповідного законопроєкту і потрапити на розгляд зали", — сказав він.

Він додав, що документ дозволить збалансувати виплати та забезпечити соціальну справедливість, а також встановить адекватний рівень грошового забезпечення для військовослужбовців на передовій, так і в тилових частинах.

Крім того, законопроєкт також урегулює питання виплат строковикам та студентам військових навчальних закладів.

При цьому він зазначив, що курсанти вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів у цивільних навчальних закладах мають рівень стипендіального забезпечення нижчий, ніж у цивільних студентів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення з 10 квітня доплат військовим у 30 тисяч гривень. Однак у бюджеті цих коштів немає і наступного дня було внесено законопроєкт, який фактично блокує рішення щодо повернення додаткових виплат.