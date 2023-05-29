Над Києвом знищено понад 40 повітряних цілей: перші підсумки нічної атаки ворога

Напад на столицю був комбінованим — з різних напрямків, дронами та ракетами

Чергова безсонна ніч в Києві завершилась майже о п'ятій годині ранку скасуванням повітряної тривоги.

Про відбій заявив міський голова Віталій Кличко.

"Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих", — написав він.

Своєю чергою начальник КМВА Сергій Попко відзначив, що минулої ночі відбулася вже 15-та повітряна атака з початку травня на столицю.

"Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення", — вважає чиновник.

Також Попко відмітив, що для нічної атаки ворог задіяв баражуючі боєприпаси "Шахед". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей, ударів по Києву не допущено.

В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Нагадаємо, що минулої ночі повітряна тривога оголошувалась у низці областей України, а про вибухи та роботу ППО повідомлялося за багатьох міст.