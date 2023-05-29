Спалахнула пожежа: стали відомі наслідки ракетного удару по Львівщині (відео)

З’явилися деталі нічного удару Львівщиною

У небі над Львівською областю вдалося збити ворожу ракету, яку окупанти випустили під час обстрілу минулої ночі.

Про це повідомив голова регіону Максим Козицький.

За його інформацією, ракету збили над Золочівським районом.

"Уламки впали на дерев’яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поряд. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва", — сказав він.

Голова Львівської ВДА додав, що в інших районах Львівської області ця ніч була спокійною.

Також він висловив слова подяки силам ППО України, які вкотре відвернули велике лихо від Львівщини.

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