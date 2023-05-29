Вирішили увійти до складу України? Глава Бєлгородської області рф видав дивну заяву

У Бєлгородській області знайшли спосіб припинити обстріл регіону

Влада Бєлгородської області, яка нещодавно зазнала атаки з боку РДК і Легіону "Свобода Росії", знайшли вельми незвичайний спосіб "убезпечити" регіон у майбутньому.

Як заявив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков, для цього слід приєднати Харків до Бєлгородської області.

На його думку, таким чином вдасться "вирішити проблему з обстрілами регіону".

"Потрібно Харків приєднати до Бєлгородської області. Це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Бєлгородської області", — сказав він в ефірі пропагандистського телеканалу.

Цікаво, що ЗСУ неодноразово заявляли про свою позицію, згідно з якою обстріл території чужої країни наші військові не проводять. Там говорили, що ми орієнтовані на звільнення своєї землі, а чужі нас не цікавлять.

У мережі відразу відреагували на дивну заяву окупанта:

"БНР" буде вільна

Щось, на мою думку, відбувається навпаки

Мабуть, ще не прокинувся

Тонко він вирішив увійти до складу України

Скоріше буде навпаки

Як повідомлялося раніше, загальні втрати РДК та ЛСР під час рейду до Білгородської області склали 12 осіб, з яких двоє вбитих, а решта відбулася пораненнями.