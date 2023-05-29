Вирішили увійти до складу України? Глава Бєлгородської області рф видав дивну заяву
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У Бєлгородській області знайшли спосіб припинити обстріл регіону
Влада Бєлгородської області, яка нещодавно зазнала атаки з боку РДК і Легіону "Свобода Росії", знайшли вельми незвичайний спосіб "убезпечити" регіон у майбутньому.
Як заявив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков, для цього слід приєднати Харків до Бєлгородської області.
На його думку, таким чином вдасться "вирішити проблему з обстрілами регіону".
"Потрібно Харків приєднати до Бєлгородської області. Це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Бєлгородської області", — сказав він в ефірі пропагандистського телеканалу.
Цікаво, що ЗСУ неодноразово заявляли про свою позицію, згідно з якою обстріл території чужої країни наші військові не проводять. Там говорили, що ми орієнтовані на звільнення своєї землі, а чужі нас не цікавлять.
У мережі відразу відреагували на дивну заяву окупанта:
- "БНР" буде вільна
- Щось, на мою думку, відбувається навпаки
- Мабуть, ще не прокинувся
- Тонко він вирішив увійти до складу України
- Скоріше буде навпаки
Як повідомлялося раніше, загальні втрати РДК та ЛСР під час рейду до Білгородської області склали 12 осіб, з яких двоє вбитих, а решта відбулася пораненнями.