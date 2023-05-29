Хто щодня, а хто кілька разів на тиждень: часто випиває майже кожний п’ятий українець (опитування)

Стало відоме ставлення українців до алкоголю під час війни

Чергове опитування серед українців показало, що майже кожен п’ятий мешканець нашої країни вживає алкоголь хоча б один раз на тиждень.

Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього.

Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з росією.

За результатами опитування алкогольні напої вживають 82% респондентів, 65% із яких приймають спиртне кілька разів на місяць чи рідше.

Декілька разів на тиждень алкоголь п’ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня.

Респонденти зізналися, що вживають спиртні напої з метою розслабитися, відпочити та відновити сили.

Автори опитування зазначили, що дещо більше вживають алкоголь серед чоловіків. Якщо брати вікові категорії, то найбільше тих, хто випиває серед людей середнього віку (36-50 років).

Також є відмінності і в кількості тих, хто випиває в різних регіонах України. Порівняно більше тих, хто вживає алкоголь серед мешканців української столиці, але частота вживання алкоголю в різних регіонах суттєво не відрізняється.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці ставляться до тих, хто залишив країну під час війни.