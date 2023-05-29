Хто щодня, а хто кілька разів на тиждень: часто випиває майже кожний п’ятий українець (опитування)
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Стало відоме ставлення українців до алкоголю під час війни
Чергове опитування серед українців показало, що майже кожен п’ятий мешканець нашої країни вживає алкоголь хоча б один раз на тиждень.
Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього.
Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з росією.
За результатами опитування алкогольні напої вживають 82% респондентів, 65% із яких приймають спиртне кілька разів на місяць чи рідше.
Декілька разів на тиждень алкоголь п’ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня.
Респонденти зізналися, що вживають спиртні напої з метою розслабитися, відпочити та відновити сили.
Автори опитування зазначили, що дещо більше вживають алкоголь серед чоловіків. Якщо брати вікові категорії, то найбільше тих, хто випиває серед людей середнього віку (36-50 років).
Також є відмінності і в кількості тих, хто випиває в різних регіонах України. Порівняно більше тих, хто вживає алкоголь серед мешканців української столиці, але частота вживання алкоголю в різних регіонах суттєво не відрізняється.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці ставляться до тих, хто залишив країну під час війни.