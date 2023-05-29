"Байрактари" тепер виконують інші функції: ЗМІ дізналися, чому про них не чути

Безпілотники такого типу стають легкою здобиччю для складних засобів повітряної та радіоелектронної боротьби.

У України наразі залишилося вкрай мало турецьких безпілотників Bayraktar, які дуже допомогли протистояти росії в перші місяці повномасштабної війни. Ті, що залишилися, займаються розвідкою.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на дані аналітиків.

Зазначається, що у 2022 році повідомлялося про отримання Україною 50 Bayraktar TB2, проте до кінця року вони майже зникли з поля бою. На думку експертів, зараз ці безпілотники переважно використовуються для розвідки.

Хоча на початку війни Bayraktar відіграли вкрай позитивну роль у боротьбі України проти російської агресії, пізніше повідомлення про них практично зникли з публічного поля. На думку аналітиків, це пов’язано з тим, що значна частина цих безпілотників була збита, а ті, що залишилися, використовуються для розвідки.

Як пояснив експерт з безпілотних та роботизованих військових систем в американському Центрі військово-морського аналізу (Center for Naval Analyses) Семюел Бендетт, безпілотники такого типу вразливі перед складними засобами повітряної та радіоелектронної боротьби.

Вони "відносно повільні і низьколітаючі", через що можуть часто ставати мішенню для засобів ППО. На думку експерта, російські війська змогли збити багато Bayraktar TB2 після того, як удосконалили роботу своїх засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше директор військового департаменту благодійного фонду "Повернися живим" Андрій Римарук пояснював, що в умовах більш сучасних засобів боротьби з безпілотними літальними апаратами, що з’явилися у росіян, тактика використання "Байрактарів" зазнала змін.