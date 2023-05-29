Росіяни в мишоловці, наступ ЗСУ вже скоро: генерал Сирський поїхав на фронт (відео)

Генерал зустрівся з командирами частин та підрозділів

Україна вже скоро перейде до активного наступу, а окупанти хоч і перебувають зараз у Бахмуті, але вони потрапили там до "мишоловки". Це та інші важливі заяви зробив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський під час своєї нової поїздки на фронт.

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Сирського.

Так, генерал зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту на Лиманському напрямку. Він обговорив із ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

"Ситуація досить неоднозначна тому, що противник "Вагнер" зараз у Бахмуті, але він фактично перебуває у своєрідній "мишоловці". І зараз пригожин намагається вивести свої підрозділи, завести армійські підрозділи. Цей процес затягується", — сказав Сирський під час зустрічі з командирами.

Він також зазначив, що незабаром настане час, коли ЗСУ перейдуть до активних наступальних дій і тому визначив конкретні завдання на підготовку до них.

"Подякував і нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обов’язок перед українським народом", — зазначив генерал.

Нагадаємо, що російські пропагандисти раніше трубили, що, як і Залужний Сирський, нібито загинув. Але, як можна побачити і з головкомом ЗСУ, і з командувачем Сухопутних військ все добре, а росіяни знову зганьбилися.

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