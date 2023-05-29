Віддали життя за Україну: стало відомо, скільки американських добровольців загинуло на фронті

Кожен із загиблих добровольців віддав своє життя за свободу України

З дня початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 16 добровольців із США. Ціною власного життя вони допомагали українським військовим боротися з окупантами, котрі ступили на чужу землю.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

"Вони (добровольці, — Ред.) зробили це як приватні особи, ігноруючи неодноразові офіційні попередження президента Байдена та інших членів його адміністрації про те, що на кожного, хто ступить на полі бою, чекає серйозна небезпека", — йдеться в матеріалі.

На сьогодні залишається невідомим, скільки добровольців із США зараз перебувають на війні в Україні. Ймовірно, може йтися про тисячі людей.

WP публікує історії деяких добровольців, які загинули під час бойових дій у нашій країні. Одним із них став Ендрю Пітерс. Вирушити в Україну та допомогти військовим звільнити країну від загарбників його підштовхнули телевізійні кадри страждань мирних мешканців та звернення президента до ветеранів збройних сил у всьому світі з проханням про допомогу у боротьбі з окупантами. У лютому 2023 року Пітерс загинув у боях під Бахмутом.

Ще одним захисником України став Нік Меймер. У цивільному житті він був викладачем англійської. Сам він казав, що його привів до України "моральний компас". Про смерть американського добровольця 16 травня 2023 року заявив ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин, сказавши таке: "От у нас ветеран Ніколас, ми його передамо Сполученим Штатам Америки, покладемо в труну, закриємо американським прапором з повагою, тому що він помер не в постелі дідусем, а помер на війні й, найімовірніше, гідно".

Нік Меймер

Купер Ендрюс також став одним із тих, хто ціною власного життя боровся на звільнення України від російських окупантів. 19 квітня він загинув у бою за Бахмут. Наразі його мати бореться за те, щоб останки її сина були повернуті до Сполучених Штатів. Коли це станеться, Ендрюса поховають поряд із батьком у Клівленді.

Купер Ендрюс

Ще одним воїном, який боровся із загарбниками, став ветеран морської піхоти, капітан Грейді Курпасі. З квітня 2022 року він перестав виходити на зв’язок зі своєю родиною. Він зник у Херсонській області. Родина Курпасі та товариші з Корпусу морської піхоти звернулися до волонтерів в Україні та за її межами, щоб допомогти визначити його долю. У квітні 2023 року у Державному департаменті США підтвердили його загибель.

Грейді Курпасі

У лютому 2023 року під Бахмутом загинув американський доброволець, медик-волонтер Піт Рід. Трагедія сталася у момент, коли він намагався евакуювати поранених. Його автомобіль потрапив під обстріл.

Піт Рід

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях на Донбасі загинув чеський медик та засновник волонтерського проекту Phoenix. З перших днів повномасштабної війни він активно допомагав Україні.