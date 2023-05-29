В обхід Генштабу: ЗСУ та соцмережі реагують на дані Хмельницької ОВА про втрати військової техніки

Витік такої інформації може бути використаний ворогом для коригування авіаударів

В ніч на понеділок, 29 травня, російські окупанти в черговий раз атакували українські міста. Загалом, за даними Генштабу, противник завдав 97 авіаударів, в тому числі 59 іранськими бойовими БПЛА Shahed. В результаті обстрілів постраждали цивільні та військові об'єкти.

Зокрема, за повідомленням Хмельницької ОДА/ОВА, один зі снарядів влучив у склади, на яких зберігалися бойові матеріальні цінності, також в результаті авіаудару була пошкоджена злітно-посадкова смуга. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

"На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", — йдеться у повідомленні ОДА/ОВА.

"Телеграф" звернувся до пресцентру Командування Повітряних сил ЗСУ, аби з'ясувати деталі цієї події, проте речник відомства Юрій Ігнат зазначив, що в Командуванні воліють утриматись від деталізації.

"Дійсно, під час нічної атаки противник поцілив в тому числі й у військові об'єкти, зокрема, атаковано аеродром Старокостянтинів на Хмельниччині. Ми не можемо коментувати наслідки, втім, є ушкодження злітно-посадкової смуги, будівель і техніки. Наразі пожежу на місці події локалізовано, проводяться заходи для відновлення боєздатності", — сказав Юрій Ігнат в коментарі "Телеграфу".

Оприлюднення Хмельницькою ОДА/ОВА детальної інформації про втрати військової техніки виглядає дещо дивним, адже, за законами воєнного часу, право першого слова в інформуванні населення в даному питанні має залишатися за військовими. В іншому разі розголошення деталей про ушкоджені об'єкти можуть бути використані ворогом для коригування авіаударів у подальшому.

Поки в облдержадміністрації Хмельниччини ігнорують телефонні дзвінки від журналістів, українці вже дали оцінку діям посадовців на офіційній сторінці ОДА/ОВА в Facebook.