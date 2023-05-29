"Відповідь не забариться": Буданов відреагував на обстріл Києва (відео)

Російська спроба залякати Україну провалилася

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відреагував на черговий масований обстріл України і попередив окупантів про відповідь, яка не забариться.

Про це повідомляє прес-служба ГУР МО.

Буданов зазначив, що нова спроба терористичних дій росії в черговий раз зазнала поразки, адже, як раніше вже повідомляв Залужний, ППО України збило всі російські ракети в небі над Києвом, а все керівництво країни не злякалося, як того хотіли терористи, а продовжує перебувати на своїх. місцях.

"Усі ті, хто в рф до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", ― заявив керівник української воєнної розвідки.

А ось відповідь уже України, за словами головного розвідника, не забариться і скоро всі її побачать.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать", ― наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал Сирський побував на передовій і заявив, що незабаром розпочнеться наступ ЗСУ.

під час ракетної атаки кияни публікували роботу ППО. Відзначилися такою безрозсудною поведінкою навіть чиновники, за що натрапили на критику від Офісу президента.