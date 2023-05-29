Сто росіян вирушили до Пекла: стали відомі подробиці удару по Донецькій області

Майже півтисячі загарбників отримали поранення

Російські окупанти, які вже добре знають, що таке "бавовна", вкотре відчули її на собі. Цього разу вибухи пролунали у селі Юріївка Донецької області. Стали відомі подробиці події.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, за його словами, було ліквідовано 100 російських загарбників. Ще понад 400 окупантів з різним ступенем поранення госпіталізовано до лікарні №2 (інтенсивної терапії на ЗМР 17).

Юріївка на карті

Також було знищено станцію зв’язку та радіоелектронної боротьби, що підтверджує опубліковане на каналі Андрющенка відео.

Він пояснив, що влучання було по колишньому оздоровчому комплексу "Ялта". В результаті було зруйновано п’ятиповерховий корпус.

"За проектом у цьому будинку з комфортом розміщувалося 120 відпочиваючих. Якщо переробляти в казарми, в кімнаті можна розміщувати близько 4-5 осіб. Тобто місткість як казарми орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Опору вчора завезли туди 4 автобуси на той момент живої сили", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 26 травня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали два вибухи в районі заводу "Азовсталь". Деякі пропагандисти заявили, що удари завдали ракетами Storm Shadow, які нещодавно отримала Україна.