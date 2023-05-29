Сто росіян вирушили до Пекла: стали відомі подробиці удару по Донецькій області
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Майже півтисячі загарбників отримали поранення
Російські окупанти, які вже добре знають, що таке "бавовна", вкотре відчули її на собі. Цього разу вибухи пролунали у селі Юріївка Донецької області. Стали відомі подробиці події.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Так, за його словами, було ліквідовано 100 російських загарбників. Ще понад 400 окупантів з різним ступенем поранення госпіталізовано до лікарні №2 (інтенсивної терапії на ЗМР 17).
Також було знищено станцію зв’язку та радіоелектронної боротьби, що підтверджує опубліковане на каналі Андрющенка відео.
Він пояснив, що влучання було по колишньому оздоровчому комплексу "Ялта". В результаті було зруйновано п’ятиповерховий корпус.
"За проектом у цьому будинку з комфортом розміщувалося 120 відпочиваючих. Якщо переробляти в казарми, в кімнаті можна розміщувати близько 4-5 осіб. Тобто місткість як казарми орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Опору вчора завезли туди 4 автобуси на той момент живої сили", — сказав він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 26 травня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали два вибухи в районі заводу "Азовсталь". Деякі пропагандисти заявили, що удари завдали ракетами Storm Shadow, які нещодавно отримала Україна.