Тривога на півночі: загроза повітряної атаки поширилася на Київ і не тільки (оновлено)

Тривога почалася на півночі країни

Після масштабної атаки на Київ 29 травня у столиці та області знову лунають сигнали повітряної тривоги. У мережі пишуть про загрозу застосування балістичних ракет.

Про це пише "Телеграф".

Так, близько 5 вечора в Україні знову звучить повітряна тривога. Вона почалася на півночі країни (на Чернігівщині) і через деякий час "перекинулася" на столицю. Тим часом у мережі стверджують, що сигнали тривоги пов’язані із загрозою застосування балістичних ракет.

Нагадаємо, що вдень 29 травня саме такими ракетами вже атакували Київ. На щастя, тоді всі ракети вдалось збити. Проте їхні уламки також становили загрозу для городян. Бо ж величезні шматки ракет буквально падали їм на голови. Так, наприклад, на одній із вулиць столиці уламок ракети мало не впав на маршрутку.

Тим часом деякі моніторингові групи повідомляють, що у напрямку столиці було проведено роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби, яку могли сприйняти за "балістику". Так це чи ні стане відомо лише після офіційних коментарів, а поки що слід залишатися в укриттях до відбою.

UPD. Сигнал тривоги почав звучати ще й на Житомирщині. Моніторингові групи, як і раніше, кажуть, що це може бути робота РЕБ (створення фальш-цілей, яких не існує в реальності), але офіційної інформації ще не було.

Нагадаємо, що масштабна атака на Київ відзначилася не лише блискучою роботою українського ППО, а й безвідповідальність деяких наших співгромадян. Кияни публікували роботу ППО, а відрізнялися такою безрозсудною поведінкою навіть чиновники, за що нарвались на критику від Офісу президента. Втім уже надвечір перші любителі знімати ракети вже поїхали до СБУ.