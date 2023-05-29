Коригування з дурості: СБУ відкрила 300 проваджень проти українців, які злили інформацію про обстріли міст в соцмережі

У гонитві за популярністю блогери наражають на небезпеку жителів українських міст

Попри те, що повномасштабна війна в Україні триває більше року і правила інформаційної гігієни та безпеки, здавалось би, вивчили вже навіть діти, деякі громадяни досі не можуть відмовити собі у фільмуванні ракетних обстрілів та публікації цього фото/відео контенту на своїх сторінках у соцмережах.

Цілком очікувано, замість співчуття, горе-блогери отримують хвилю хейту від підписників і "запрошення" на розмову зі слідчими СБУ. Так, нещодавно популярна київська блогерка і співачка Інна Воронова і ще п'ятеро її "колег по цеху" ледь не загриміли до в'язниці через публікацію відео роботи ППО під час ракетного обстрілу столиці в ніч проти 16 травня.

Як повідомили "Телеграфу" в СБУ, особи усіх шістьох "коригувальників" були встановлені.

"Наразі за вказаними фактами слідчі СБУ розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст. 114-2 КК України. Досудове розслідування триває. У межах цього провадження проводяться слідчі дії та тривають відповідні експертизи, за результатами яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення для притягнення винних осіб до відповідальності", — зазначили у відомстві.

Аналогічні випадки були зафіксовані й під час сьогоднішньої авіаатаки Києва. За лічені хвилини після збиття українською ППО перших ворожих цілей у соцмережах почали з'являтися детальні "фотозвіти" про роботу військових від мешканців столиці.

Ймовірно, усі вони незабаром також будуть змушені пояснювати мотиви своїх вчинків слідчим, адже з моменту посилення відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розміщення військової техніки ЗСУ, Службою безпеки України було відкрито понад 280 кримінальних проваджень за фактом порушення цієї норми.

Як повідомили "Телеграфу" в СБУ, в рамках 110 з них наразі триває досудове розслідування.

Водночас у спецслужбі не відповіли на запитання редакції, чи була перевірка зв'язку публікації фото Давидом Арахамією та Михайлом Подоляком з Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області та його обстрілом у ніч проти 13 березня 2022 року, де загинули 35 чоловік і понад 130 отримали поранення.

Окрім того, в СБУ не знайшли зв'язку між публікаціями фото голови Рівненської ОДА Віталія Коваля з полігону ТрО в Сарнах та його ракетним обстрілом наприкінці березня 2022 року.

Нагадаємо, Хмельницька ОВА в обхід Генштабу ЗСУ оприлюднила втрати техніки на одному з військових аеродромів області, після чого нарвалася на хвилю хейту в соцмережах.