У наркоторгівлі в Україні немає "високих покровителів" - ексочільник одеської колонії

Негативне ставлення до психотропних речовин, як не дивно, розповсюджене і в злочинному світі, каже досвідчений пенітенціарій

Перемогти незаконне розповсюдження заборонених препаратів можна лише за участі громадянського суспільства. Про це заявив колишній керівник Одеської колонії та СІЗО Володимир Мастицький. Досвідчений пенітенціарій вважає, що саме такі проєкти, як "Спіймай баригу", можуть мати неабиякий відгук в суспільстві. І навіть по той бік "барикад" — в кримінальному світі. Про це повідомляють організатори акції на сайті проєкту. Там опубліковане інтерв’ю Мастицького, яке він дав блогеру Стасу Домбровському. В інтерв’ю експенітенціарій підтверджує, що ніяких "високих покровителів" у цього бізнесу немає.

"Я глибоко сумніваюся, що це є на найвищому рівні. Я за роки служби з таким не стикався. Воно все одно десь випливе, тобто це абсурдно та безглуздо. Багато чув, сам не стикався – наважується на якомусь простому рівні. Але щодо даху цього керівництвом регіонів, у розмірах країни, я дуже глибоко в цьому сумніваюся", — розповів ексзаступник начальника Південного регіонального управління пенітенціарної служби України Володимир Мастицький.

Акцію по боротьбі з незаконною торгівлею забороненими препаратами "Спіймай баригу" експосадовець підтримав і заявив, що наркоторгівлю можливо перемогти за активної участі громадян. Негативне ставлення до психотропних речовин, як не дивно, розповсюджене і в злочинному світі, розповів він.

"Всі погоджуються з тим, що наркотики це зло. Ніхто і ніколи не зізнався, що ставиться до цього позитивно. Соціум щось упустив, або система упустила, якщо за десять-двадцять років з’явилися нові види наркотиків, які стали ще більш небезпечними. Я думаю, що в суспільстві ця проблема назріла, хтось стикається більше, хтось менше. І я впевнений, що ви знайдете багато однодумців з обох боків. Суспільство змінюється і громадський і медійний контроль дуже ефективні", — каже Мастицький.

Нагадаємо, акція "Спіймай баригу – отримай кеш" стартувала першого травня. Гроші за участь в полюванні на торгівців забороненими препаратами платить меценат Єгор Левченко. Головна ідея проекту, заявляють організатори, — залучити якомога більше людей до боротьби з закладниками та лабораторіями, співпрацювати з поліцією та врешті взагалі прибрати наркодилерів з вулиць українських міст.