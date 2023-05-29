"Ні держави, ні мови": у Держдумі росії відкрито закликають знищити все українське (відео)

Окупанти продовжують звіряти на захоплених територіях України

Росіяни на окупованих територіях України, які вони "привласнили" собі, продовжують не лише фізично знищувати українців, а й ідеологічно. Це відкрито визнають російські депутати.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на конференцію росіян щодо "гармонізації нормативно-правової бази" анексованих територій.

Так, депутат Держдуми росії від партії ЛДПР на ім’я олексій діденко заявив, що української мови "не повинно бути взагалі".

"Це принципова позиція, тому що мова ворога, не можна її ні вивчати, ні респектувати. Її не повинно бути в принципі. Ні вивісок цих жахливих цією мовою, ні їх матеріалів", — каже діденко.

У залі прес-конференції деякі спробували заперечити депутату, посилаючись на норми Кримінального кодексу рф, а саме статтю "розпалювання ненависті", але такі спроби він припинив грубо.

"Ще полякайте мене Кримінальним кодексом. Дуже страшно. Не повинно бути ні держави цієї, ні мови. Вичистити все це. Не повинно його бути", — сказав окупант.

При цьому, як зазначив журналіст Костянтин Андріюк, сам Діденко родом із України.

"Діденко народився в Україні, Черкаській області. Батько з Луганщини ще за часів СРСР перебрався до Томська. Синочок виріс гідним покоління манкуртів", — зазначає Андріюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за довгі місяці окупації, росіяни облаштували в Херсоні мінімум 11 катівень, у яких знущалися і катували українців усіма найжорстокішими способами.