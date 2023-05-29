Не тільки підпали військкоматів: генерал розповів, коли в рф стануть можливі масові виступи

Внутрішні сили в росії можуть швидко прийти в рух

Вкрай слабка і запізніла реакція Кремля щодо диверсантів у Бєлгородській області підтверджує, що в росії всі були шоковані тим, що сталося.

Про це заявив ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі "Телеграфу".

На його думку, втеча росіян на своїй же території може дати зрозуміти простим росіянам, що режим путіна слабкий, а також наштовхнути їх на думку про справжню партизанську боротьбу.

"Прикордонники-ФСБшники ганебно бігли після не найпотужнішої атаки "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Вільна Росія". Губернатору довелося оголошувати режим контртерористичної операції, яку успішною точно не назвеш. На відміну від рейду, що має величезний інформаційно-психологічний ефект, — наголосив експерт. – Режим слабкий. Його можна перемагати. І мовчазні протести, кухонна критика можуть почати виливатися у щось реальніше, включаючи масові підпали військкоматів, поліцейських відділень тощо. У партизанську боротьбу. В об'єднання збройних формувань".

Причому, зазначає генерал, це може поширюватися по всій росії. А незадоволених путінським режимом вистачає, запевняє він.

"І мова йде вже не лише про закордон, куди виїхали найактивніші. Особливо багато антивоєнних настроїв у прикордонних з Україною областях, які через путінську агресію проти нашої країни самі дедалі частіше почали ставати зоною бойових дій. Нині їм показують, як можна наблизити кінець війни. Але масові виступи в росії стануть можливі лише після успішного потужного наступу ЗСУ стратегічного рівня. Тоді внутрішні сили в рф почнуть рухатися. І поки внутрішній фронт, що локально відкривається, може стати активнішим", — прогнозує Микола Маломуж.

Більше про вплив "Бєлгородської вилазки" російських диверсантів на рф і те, до чого можуть призвести загравання путіна з ядерною зброєю, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Генерал оцінив наслідки бєлгородського рейду, ядерних ігор кремля та зміцнення України".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з командиром легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" і розпитав про те, в чому була мета крайньої операції "легіонерів" на російській території, чи готові рядові росіяни до збройної боротьби з режимом путіна, і що не так з лібералами рф, які прохолодно відреагували на гучне повернення добровольців на свою Батьківщину.