"Терміни затверджено, рішення прийнято": Зеленський заінтригував заявою за підсумком засідання Ставки (відео)

Президент розповів про підсумки зустрічі з головкомом та командуючими напрямками

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, за підсумком якого зробив загадкову заяву.

Як розповів глава держави у своєму традиційному відеозверненні, він отримав "дуже конкретні доповіді" від учасників зустрічі, серед яких головнокомандувач ЗСУ та командувачі окремими напрямками.

Зокрема йшлося про ефективність ППО та постачання боєприпасів до них, а також про процес навчання українських захисників.

"Не тільки постачання боєприпасів, не лише підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що дуже важливо. Терміни з приводу того, як ми рухатимемося. Будемо. Рішення прийняті", — сказав президент.

Крім того, він подякував усім військовослужбовцям із тих бригад, які "провели підготовку".

Як повідомлялося раніше, 25 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю західним ЗМІ повідомив, що український контрнаступ уже розпочався і триває кілька днів. Після цього заступник голови ОПУ Ігор Жовква ці слова спростував та повідомив, що контрнаступ розпочнеться, коли Україна отримає все необхідне для цього.