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Війна — день 461: росіяни зосередилися на повному захопленні Донбасу, ЗСУ б’ють по тилах окупантів

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Бої за Україну тривають 461 днів
Бої за Україну тривають 461 днів. Фото Телеграф

Оперативно про головне 30 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 461 день. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосередилися на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, а українські військові завдають ударів по тилах загарбників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У тимчасово окупованому Мелітополі в понеділок увечері, 29 травня, пролунав вибух. Звуки було чути на півночі міста, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

З даними за 27 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 458: ЗСУ успішно атакують російські позиції, а окупанти продовжують обстріли

Про те, що відбувалося 28 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 459: окупанти сповільнилися під Бахмутом, а ЗСУ б’ють по тилах

Дізнатися про головні події 29 травня можна у публікації: Війна — день 460: "вагнерівці" виходять із Бахмута, а нічні обстріли продовжуються

Теги:
#Україна #Росія #Війна