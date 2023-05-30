Окупанти продовжують нічний терор: вибухи чули у Києві

У Києві чути вибухи через роботу ППО

Окупанти в ніч проти 30 травня знову влаштували обстріли української столиці із застосуванням безпілотних літальних апаратів. У місті активно працює ППО.

Як повідомляють моніторингові групи, група БПЛА була запущена з півдня України у бік Києва. Близько 2:30 з’явилися перші повідомлення про те, що у столиці було чути вибухи через роботу ППО.

Міський голова Віталій Кличко своєю чергою зазначив, що після цього надійшли виклики до екстрених служб з Голосіївського та Подільського району. За попередньою інформацією, там упали уламки збитих "Шахедів".

У Дарницькому районі з цієї ж причини сталася пожежа у приватному будинку.

Кличко закликав городян не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

Водночас у мережі з’явилися повідомлення про те, що частина безпілотників попрямувала у бік Житомирської області.

Як повідомлялося раніше, 29 травня Київ двічі за день зазнавав обстрілів. Спочатку окупанти вночі здійснили масовий запуск безпілотників, а вдень використовували ракети "Іскандер". За даними ЗСУ, запуски ракет здійснювалися з північного спрямування.