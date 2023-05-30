Окупанти посилили атаки на Харківщині та Луганщині: свіжі карти боїв в Україні

В епіцентрі уваги ворога — Мар'їнка, там відбулися майже половина усіх зіткнень за добу

Російські окупанти сповільнилися у Бахмуті та навколо нього, проте активно атакують на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове — Кремінна. Наступ ворога триває і на Донеччині, з особливою фіксацією на Мар'їнці.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни у щоденному звіті. Аналітики також зазначили що окупанти розширюють укріплення в Маріуполі. В Запорізькій області російські джерела заявляють про відбиту українську атаку розвідки, йдеться у матеріалі ISW.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог спрямовує зусилля на окупацію Донеччини та Луганщини. За добу відбиті 27 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог минулої доби активізувався на Куп'янському напрямку. Вів наступ біля Масютівки, Крохмального Харківської області, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку не зазначені наступи, однак за даними DeepState ворог тисне на Серебрянське лісництво, чим ставить під загрозу положення захисників Білогорівки що на Луганщині. Аналітики зазначають, що район Кремінної є одним з небагатьох де ворог атакує регулярно, а також може зосереджувати наступальні можливості для створення умов потенційного наступу на Сіверськ.

Карта бойових дій в Луганській та Харківській області

За даними Генштабу на Бахмутському та Авдіївському напрямках не було наступальних дій противника, тоді як DeepState повідомляє про бої біля Кліщіївки та північніше Водяного. Темпи операцій ворога знижені, адже вагнерівці відходять в тил, заміняючись регулярними військами.

Карта бойових дій в Бахмуті

Усі джерела сходяться в інформації про активні бої в районі Мар'їнки. Окупанти 12 разів атакували українські позиції. Російські війська намагаються захопити опорні пункти українських взводів. Ворог розширює укріплення навколо Маріуполя — готуються до будівництва бліндажів.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Окупанти будують окопи на околицях Мелітополя, ховають техніку та солдатів в лісах. Російські окупаційні представники влади заявили про відбиття операції української розвідки поблизу Лобкового (37 км на південний схід від міста Запоріжжя) Запорізької області.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв що окупанти вночі знову атакували Київ дронами. Попри збиття 20 безпілотників, сталася пожежа та є жертва.