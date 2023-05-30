Навколо вибухи та поранені: унікальне відео з епіцентру подій під час удару по Києву

Поліцейським вдалося врятувати двох громадян

30 травня під час чергової російської атаки на Київ поліцейським вдалося врятувати кількох громадян. Вони витягли їх з-під уламків і надали домомедичну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Відомство опублікувало відео з бодікамери одного із правоохоронців, які працювали у ніч російського терору. На ньому можна побачити, як поліцейські, перебуваючи у гущі подій, одразу після чергового вибуху кинулися на допомогу простим українцям.

На місці подій вони побачили двох травмованих громадян, які були серед уламків.

"Побачивши, що вони травмовані, охоронці порядку почали надавати їм домедичну допомогу — накладали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку. До приїзду слідчих й рятувальників, поліцейські забезпечували охорону місця події", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що це відео є наочним прикладом, чому не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, що кореспондент "Телеграфа" побував на місці падіння одного з дронів і показав жахливі наслідки на екслюзивних фото.

Раніше ми писали про те, що над столицею було збито понад 20 дронів.