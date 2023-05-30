Повісток стане ще більше? Як нове рішення Ради вплине на мобілізацію влітку

Тепер українців призиватимуть до армії лише до 25 років замість 27

30 травня в Україні офіційно було скорочено граничний призовний вік до армії, а це може вплинути на мобілізаційні заходи.

"Телеграф" розповідає, як рішення Ради може вплинути на роздачу повісток в Україні.

Що вирішили нардепи

В Україні, як і планували, знизили граничний призовний вік. Тепер українців призиватимуть до армії лише до 25 років замість 27.

Як це може позначиться на мобілізації

Якщо раніше мобілізувати українця, який не мав статусу військовозобов’язаного (що не служив, але придатний до служби) могли лише після 27 років, то тепер на фронт можуть відправляти на фронт уже з 25 років. Це може вплинути на темпи мобілізації. А значить може означати, що повісток стане більше.

До речі, можливість мобілізувати молодших українців була однією з причин такого рішення, яку озвучили до Міноборони. Вся річ у тому, що якщо українець не служив, то його можуть призивати лише на строкову службу, а під час воєнного стану її скасували. Це означає, що в країні утворилася ціла категорія громадян, які не можуть бути призвані ні на термінову службу, ні за мобілізацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні може отримати повістку з 1 червня.

Також ми повідомляли про те, якій категорії чоловіків не вручать повістку на вулиці.