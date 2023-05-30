У ЗСУ відповіли на нову заяву шойгу про ураження Patriot

Шойгу вкотре "обламали"

У Збройних силах України ще раз підтвердили, що збили всі повітряні цілі, які атакували Київ вдень 29 травня, а марення шойгу, яка постійно "облизується" на наш Patriot, там спростували.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на спікера Повітряних сил Юрія Ігната.

Для розуміння ситуації російський міністр оборони шойгу 30 травня знову заявив про знищення ЗРК Patiot. За його словами, це сталося "останніми днями".

Проте, за даними ЗСУ, усі російські засоби ураження Україна змогла перехопити саме завдяки Patriot.

"Вчора відпрацював комплекс Patriot, знищено всі цілі типу "Іскандер", які летіли по балістиці. Вчора була раптова несподівана атака, ворог намагався застати нас несподівано після нічної атаки на Київщині і шахедами і крилатими ракетами типу х101- х555. Але наші сили ППО перезаряджаються, відразу в готовності, бо ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент" — розповів Юрій Ігнат.

При цьому на уточнююче питання, чи цілий комплекс, він відповів: "Звичайно цілий, адже всі цілі знищили".

Нагадаємо, що шойгу вже не вперше "знищує" Patriot. На початку травня там розповідали, що підірвали одразу кілька наших установок, втім, як підтвердили навіть у США, ці заяви нічого не мають спільного із реальністю. А насправді путін зміг лише "подряпати" американське ППО.