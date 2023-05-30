"Це пропаганда ворога": білоруський доброволець розвіяв популярний міф про бої за Київщину

У ворога була сучасна техніка та зброя, коли він заходив у Київську область

Коли російські окупанти зайшли до Київської області на початку повномасштабного вторгнення, одразу ж масово почала з’являтися інформація, що ці військові — це курсанти та строковики, які не готові воювати й нібито навіть не розуміли, що їх відправили на війну. Але це був лише один із засобів пропаганди ворога.

Про це "Телеграфу" розповів білоруський доброволець Олексій із позивним "Психологом", який на початку повномасштабного вторгнення обороняв Київську область.

Він пояснив, що ті військові рф, які зайшли спочатку до Київської області, були добре навчені.

"Російські воювали протягом багатьох десятків років і ті люди, які вторгалися в Україну, пройшли не через одну війну. Називати їх непрофесіоналами, як мінімум, дивно", — сказав воїн.

За словами співрозмовника, в одному з боїв у Бучі йому та його побратимам протистояли десантники та зведені загони СОБРу – поліцейського спецназу. Олексій підкреслив, що окупанти на той момент мали сучасну техніку та зброю, чого не можна було сказати про сторону України в той період.

"У них була сучасна зброя, техніка. Щоправда, давалася взнаки цілковита відсутність техніки у нас у Бучі", — пояснив доброволець.

Повний текст читайте на нашому сайті у матеріалі: "Переможемо в Україні, видавимо Лукашенка та візьмемо владу": доброволець "Психолог" щодо планів білоруських націоналістів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експрацівник СБУ Іван Ступак розповів, як працює в Україні російська пропаганда та як цьому можна протистояти.