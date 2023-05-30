Більше систем ППО, хороших та різних: Італія готує новий пакет допомоги Україні

Італія готує новий пакет підтримки для ЗСУ

Італія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти засоби захисту неба від російських ударів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр оборони країни Гвідо Крозетто під час слухань у комітеті парламенту з питань контролю за спецслужбами.

Варто зазначити, що зміст його виступу був засекречений, як і те, яку саме техніку Італія хоче передати Україні.

При цьому згідно з заявами місцевого видання Il Messaggero може йтися про систему ППО SAMP/T, а також інші засоби протиповітряної оборони.

Як повідомлялося раніше, у середині травня з’явилися повідомлення про те, що Франція спільно з Італією вже передала батарею ЗРК SAMP/T, крім того, екіпаж із 20 осіб уже пройшов навчання з використання цієї техніки.

Ця система є однією з нових систем ППО в Європі, а на озброєння вона прийнята лише у Франції, Італії та Сінгапурі. При цьому заявлено, що вона здатна навіть перехоплювати балістичні ракети, що не можуть робити установки радянського зразка. Вартість однієї батареї складає близько 500 млн доларів.