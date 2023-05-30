Комбат підірвав машину гранатою, а винним роблять солдата: у ЗСУ спалахнув скандал

Солдата намагалися змусити відмовитися від своїх слів

У мережі почав спалахувати скандал із відеозаписом військовослужбовця, який повідомив, що комбат його частини підірвав автомобіль гранатою за те, що інші бійці з’їздили на ньому купити бензин.

Інформацією про подію поділився боєць 125 бригади ТРВ Львова Віталій Каравацький, який повідомив про це у Twitter.

За його словами, автомобіль був підірваний через те, що комбат нібито виявив у ньому алкогольні напої, а згідно з офіційною версією втрату машини списали на попадання уламка.

Пізніше він повідомив, що після розголошення ситуації його викликали на тривалу розмову, а телефон забрали. За його словами, він не є безпосереднім свідком ситуації, а автори відео погодилися з офіційною версію, щоб не мати проблем із керівництвом.

Самому Каравацькому теж запропонували вибір або відмовитися від своїх слів і вибачитись перед комбатом, або отримати статтю за наклеп.

Через деякий час телефон військовослужбовцю повернули і він зміг дати додатковий коментар щодо ситуації.

За даними ЗМІ, комбатом, про якого говорив військовослужбовець є Андрій Селехман.

Коли інформація набула суспільного резонансу, на бік військового заступився відомий адвокат та ветеран російсько-української війни Масі Найєм, який пообіцяв забезпечити Каравацькому необхідний захист.

Як повідомлялося раніше, в Одесі напередодні стався скандал у поліцейській дільниці через те, що правоохоронець відмовився говорити з порушниками українською мовою.