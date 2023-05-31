Окупанти могли просунутися під Авдіївкою: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилено атакує на Харківщині, Луганщині, Донеччині

Російське Міноборони може намагатися приховати втрати серед своїх військ завищуючи втрати України. Заяви голови міноборони сергія шойгу про "абсурдно велику" кількість української зброї, яку вони начебто знищили, викликають критику і в самій росії.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті зазначають, що ворог атакував на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Сватового, а російські джерела стверджували, що російські війська здійснили наземну атаку на південь від Кремінної. У окупантів є незначний прогрес на лінії Авдіївка — Донецьк. У Генштабі ЗСУ повідомили про відбиті 22 ворожих атаки.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася перетнути українсько-російський кордон у районі Зеленого (34 км на північний схід від Харкова). На Харківщині ворог також наступав західніше Масютівки, у бік Новоселівського та південніше Кузьминого на Луганщині. Росіяни продовжують стверджувати про своє захоплення Масютівки, а також про просування біля Білогорівки, однак за ці дні жодного підтвердження не надано.

Карта бойових дій в Харківській та Луганській областях

На Бахмутському напрямку про атаки не повідомлялося. Ворог заміняє та перегруповує сили, а українські військові зосереджені на інших завданнях і вже кілька днів не просуваються на північну та південну околиці Бахмута.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському напрямку окупанти наступали в бік Сєверного, на Мар’їнському активізувалися і окрім Мар’їнки бої були у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Інститут вивчення війни зазначає, що кадри з геолокацією показують, що війська рф незначно просунулися на південний захід від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) поблизу шосе E50. За даними DeepState позиційні бої північніше Водяного та північніше Володимирівки тривають. Окупанти ведуть штурмові дії південніше Кам'янського.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські окупанти не проводили наступів на південь, обстрілювали населені пункти та позиції українських військ. ЗСУ не лишались в боргу, повідомляється одразу про кілька ударів по скупченнях ворога — у Михайлівці, Мелітополі, під Маріуполем. У звіті також зазначено, що на заході Запорізької області в районі Оріхова діють не тільки регулярні війська рф, а й чеченський батальйон.

Лінія фронту в Запорізькій області

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