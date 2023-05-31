Окупанти планують вивезти із Мелітополя тисячі дітей: чим пояснюють необхідність

Ворог використовує вже відпрацьовану схему депортації

Російські окупанти продовжують використовувати одну зі схем крадіжок дітей — вивезення дітей "на оздоровлення". Зокрема з Мелітополя хочуть вивезти одразу тисячі неповнолітніх.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь". В школах раптово вирішили провести "ремонти", а місцевим мешканцям виділити десять тисяч путівок в табори росії. Зазначається також, що при проведенні масового медогляду напередодні у дітей виявили купу проблем із здоров'ям і порадили оздоровитися.

Однак є нюанс — аби отримати "лікування" діти старші за 14 років мають мати російський паспорт, якщо його немає — оформлятимуть по прискореній схемі. Якщо ж дитина молодша — батьки змушені подавати заяву про визнання неповнолітнього російським громадянином.

Схожу схему окупанти використовували на Херсонщині та Харківщині — батьків вмовили відпустити дітей на відпочинок, якраз перед контрнаступом ЗСУ або вивозили в евакуацію. Однак повернутися до батьків вдалося не всім. Є дані про вивезених дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування — вони знаходяться на території рф. Вивозили неповнолітніх також після "медоглядів".

Видання зазначає, що в разі вивезення дітей до окупованого Криму, їх можуть використати в якості "живого щита". Раніше "Телеграф" розповідав, що примусове оформлення російського громадянства — частина нової схеми вивезення дітей до росії. Це потрібно аби потім у міжнародних інстанціях можна було заявити про наявність такого на момент депортації.