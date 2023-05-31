Саміт української формули миру пройде без росії: подробиці розкрили журналісти WSJ

Саміт вже підтримали у Європі

Саміт української формули миру, про який заявив президент Володимир Зеленський, планують провести без участі росії. При цьому його підтримали вже деякі європейські лідери.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні українського президента та європейських дипломатів.

У матеріалі зазначається, що саміт формули миру може пройти перед самітом НАТО у Вільнюсі (відбудеться 11-12 липня), куди, до речі, вже запросили Зеленського. За даними WSJ, зустріч тільки планується, але її вже підтримали деякі європейські лідери. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, який хоче, щоб на саміті були присутні представники тих країн, які взяли сторону росії або зайняли нейтральну позицію.

"Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який справді хоче жити у мирі", — передає видання слова голови ОП України Андрія Єрмака.

Він також наголосив, що Україна не сяде за стіл переговорів з рф, поки та не виведе свої війська з території нашої держави. Також Україна не погодиться на територіальні компроміси.

Європейські чиновники, у свою чергу, розповіли, що спільно з Україною працюють над формулою миру, щоб зробити її більш прийнятною для інших держав світу, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час саміту "Великої сімки" було прийнято низку важливих рішень, а також висловлено підтримку української формулі миру.

Також ми повідомляли, що Зеленський озвучив п’ять умов миру.