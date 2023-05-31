Росіяни підірвали дорогу на кордоні біля монумента "Три сестри": спливла цікава деталь

Росіяни бояться, що Україна зазіхне на Брянськ

З’явилися нові деталі підриву росіянами ділянки дороги в районі КПП "Три сестри" (або "Веселівка"), що знаходиться на межі Брянської та Чернігівської області.

Підрив підтвердили у Держприкордонслужбі України.

"росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, білорусі та росії... хоча навряд чи їм це допоможе", — зазначили у ДПСУ.

У коментарі "Телеграфу" речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що росіяни підірвали дорогу сполученням Чернігів-Брянськ на стику трьох країн (України, росії та білорусі) вдень 30 травня. Ймовірно, вони побоюються, що Україна піде на наступ на обласний центр. Однак, наголосив Демченко, Україна — не агресор і Брянськ нам не потрібний.

У той же час є цікавий момент — судячи з відео та карт, вибух стався дещо вглиб української території (орієнтиром служить озеро). Джерела у Прикордонній службі пояснюють, що ця територія складна та вибух стався на стику трьох кордонів.

Зазначимо, пункт пропуску "Три Сестри" розташований на кордоні трьох країн – росії, України та білорусі. Там знаходиться монумент у вигляді трьох обелісків, які символізують собою співдружність слов’янських народів, якої у світлі нападу рф на Україну та позиції білорусі не існує. У травні 2022 року через повномасштабну війну влада Чернігівської області розпочала підготовку документів для демонтажу пам’ятника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 31 травня сильному обстрілу зазнало місто Шебекіно Білгородської області росії.