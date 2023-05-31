"Я аж хочу заплакати": маленький патріот записав зворушливе звернення до українських воїнів (відео)

Відео зворушило глядачів

Українські діти часто зворушують мережу своїм патріотизмом. До прикладу, 2-річний хлопчик поклав руку на серце, коли почув гімн України в магазині. Нині ж хлопчик з Києва, на ім’я Степан, щиро побажав захисникам вдало ліквідовувати окупантів.

Ролик опублікувала в TikTok його мама – Галина Вальчишин. Дитина також щиро зізнається, що хоче заплакати від емоцій до наших захисників.

"Дякую вам, ЗСУ! Я хочу, щоб ви якнайшвидше вбили росіян, ви такі молодці! Хлопці, дівчата, і пес Патрон, і Зеленський, такі молодці ви. Я аж хочу заплакати. Ви такі сильні! Хай вам буде здоров’я, сила, і щоб закінчилася війна. І я вас дуже люблю", — каже хлопчик.

За словами матері, спершу Степан просив відправити це відео безпосередньо головнокомандувачу Валерію Залужному. Однак потім погодився і на TikTok. У відео Степан також подякував японцям. Він зробив це не просто так, оскільки, окрім того, що Японія дійсно підтримує Україну, хлопчик ще й дуже любить персонажа Годзіллу, розповідають його батьки.

Нагадаємо, що раніше мережу зворушив хлопчик Лео виконанням пісні "Фортеця Бахмут". Також дитина знає чи не усі знакові пісні часів повномасштабного вторгнення.

А раніше син військового розчулив своєю реакцією на батька. Коли воїн повернувся додому вночі, то дитина обійняла тата, однак зранку подумала, що це був сон.