росію завалило трупами: в рф будують гігантські склади для зберігання "відпрацьованих визволителів"

На будівництво росіяни готові витратити мільярди рублів

Росія, яка буквально на забій відправляє навіть свої елітні підрозділи, не кажучи вже про простих "мобіків", не справляється з потоком трун. Для того, щоб хоч якось виправити цю ситуацію, у прикордонних областях країни-агресора хочуть збудувати цілі комплекси для зберігання трупів.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на дані ГУР МО України.

Так, за словами наших розвідників, у Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів.

До комплексів входитимуть:

пункти проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні із холодильними камерами на 1000 місць;

склади з трунами та іншими похоронними декораціями;

скорботна зала.

Повідомляється, що закладена вартість будівництва комплексу для знищених оккупантів у Ростові-на-Дону складає близько 600 мільйонів рублів, у Курську – понад 800 мільйонів рублів. При цьому обладнання для кожного з цих комплексів коштуватиме понад мільярд рублів.

Виходячи з усього вищесказаного, Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

"Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що опубліковані нові дані про втрати росії на війні.

Також ми повідомляли, що в ГУР дали пораду тим, хто чекає на контрнаступ ЗСУ.