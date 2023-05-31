"путін ще не програв": Дуда пояснив, чому росія все ще небезпечна

"Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя – на вагу золота", — Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав не недооцінювати росію та не сміятися зі старих танків, які вона відправляє в Україну. Він зазначив, що навіть стара техніка становить загрозу на полі бою, а путін не програв ще жодної війни.

Про це Дуда сказав у розмові з Алмаром Латуром, генеральним директором Dow Jones, видавцем The Wall Street Journal, повідомляється на сайті президента Польщі.

Він звернув увагу, що сьогодні багато хто в Європі говорить, що путін нібито програв війну, а його поразка полягає в тому, що Фінляндія вступила до НАТО, хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету.

"Пані та панове, Володимир Путін не програв жодної війни", — заявив президент Польщі.

При цьому президент Польщі висловив сподівання, що російський диктатор все ж таки програє війну. Але, додав Дуда, "зараз ми маємо ситуацію, коли російський каток тисне Україну, сотні людей гинуть на фронті щодня, при цьому росіян понад 100 мільйонів, а українців менше ніж 40 мільйонів".

"Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя – на вагу золота. Це різні культури. Росія – ядерна наддержава, вона має гігантські запаси зброї – і що з того, що ми сміємося з того, що вона вивозить танки з 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить, незалежно від того, чи він сучасний", – сказав глава Польщі.

Резюмуючи все вищесказане, Дуда заявив, що путін програє війну, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України.

"Війна триває, Росія все більше мобілізується, російська економіка переходить на військові рейки. Не сумнівайтеся, що вони здатні за допомогою пропаганди сказати людям, що вони повинні затягнути паски, і навіть якщо вони голодні, вони повинні пишатися, тому що росія – велика", – додав Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дуда зробив тривожну заяву щодо війни в Україні.

Також ми повідомляли, що Дуда запропонував місто для ухвалення капітуляції росії.