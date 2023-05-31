У Байдена роз'яснили свою позицію щодо атак на росію

Білий дім "збирає інформацію" про удари, завдані всередині росії

У США відреагували на атаки невідомих безпілотників та інші вибухонебезпечні інциденти на території росії. Там заздалегідь підкреслили, що не підтримують використання обладнання та озброєння американського виробництва для атак на території рф, але поки не можуть сказати, чи було воно взагалі використане в них.

Про це пише "Голос Америки", посилаючись на заяву прес-секретаря Білого дому Карін-Жан П’єр.

Так, відповідаючи на запитання журналіста про звинувачення, зроблені москвою у використанні українськими військовими американської зброї для проведення ударів безпілотників по москві, Карін-Жан П’єр наголосила, що на даний момент Білий дім "збирає інформацію" про удари, завдані всередині росії.

"Не збираюся вдаватися в гіпотетичні міркування звідси. Ми не підтримуємо використання бойової техніки та обладнання американського виробництва для атак на території росії. Ми дуже чітко про це говорили", — підкреслила вона.

При цьому раніше представник Білого дому заявив, що США збирають інформацію щодо ударів безпілотників по москві. За словами джерела, США повністю зосереджені на наданні допомоги Україні у справі повернення захоплених росією українських територій та не підтримують використання зброї американського виробництва для ударів усередині росії.

"Ми бачили новини і поки що збираємо інформацію про те, що сталося. Загалом ми не схвалюємо нападів на території росії", – йдеться у заяві Білого дому.

Нагадаємо, що 30 травня десятки невідомих безпілотників атакували столицю росії. І хоча російські чиновники, як завжди, звинуватили в цьому Україну, у нашій країні свою причетність не підтверджують, а припускають, що це міг бути свідомий перехід штучного інтелекту на бік проти росії.

Раніше ми писали про те, скільки дронів атакували москву. росіяни порахували та "вичислили" їх типи.