Готують провокацію? В Придністров'ї помічено підозрілу активність - джерело "Телеграфа"

Не виключено, що провокатори можуть обстріляти свої населені пункти

Росіяни можуть готувати нову провокацію, спрямовану на Молдову чи Україну. У так званій "Придністровській Молдавській Республіці" (ПМР) активізувалися підозрілі заходи.

Про це свідчать документи, які потрапили у розпорядження "Телеграфа".

Так, наприклад у місті Кам’янка, яке знаходиться на кордоні з Україною місцева "влада" розпочала раптову перевірку та вироблення навичок з евакуації учнів освітніх закладів. Адміністрації закладів зобов’язали провести тренування з евакуації, а потім звітувати про виконану роботу.

Крім того, у столиці так званої "ПМР" та ще одному прикордонному селі також раптово розпочали перевірку систем екстреного оповіщення населення (електросирен). Дедлайн чиновникам поставили на 9 червня, а провести випробування там збираються до річниці Бендерівської трагедії.

Вся ця підозріла і раптова активність може наштовхувати на думку про якусь нову провокацію з боку росії або проросійської влади "ПМР". Не виключено, що провокатори можуть обстріляти ці прикордонні населені пункти, щоб звинуватити в цьому Україну і посіяти нестабільність у регіоні. Крім того, саме росія часто відрізнялася прив’язкою провокацій до якихось значущих для неї дат, наприклад, росіяни масово обстріляли Україну на 9 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сепаратисти Придністров’я звинуватили Україну у підготовці теракту.