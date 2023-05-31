Життя в руїнах та під обстрілами: скільки цивільних залишаються у Бахмуті

Деякі люди продовжують залишатися в Бахмуті, незважаючи на велику небезпеку

У Бахмуті, де тривають запеклі бої і який російські окупанти перетворили на справжні руїни, продовжують жити люди. Вони відмовилися виїжджати з тих чи інших причин. Зараз у місті, яке є найгарячішою точкою на військовій карті України, проживає близько півтисячі людей.

Про це мер міста Бахмут Олексій Рева повідомив в інтерв’ю "Укрінформу".

"На сьогодні, за нашими підрахунками, у Бахмуті залишається близько 500 осіб", — зазначив він.

Рева наголосив, що до початку повномасштабного вторгнення у місті проживало близько 80 тисяч осіб, серед яких 70% – це саме жителі Бахмута.

Також він розповів, що в ході кровопролитної війни, яку розв’язала росія, у Бахмуті загинуло понад 200 людей.

"Найстрашніші втрати – це людське життя. З початку війни поранення від мінно-вибухових травм отримали 505 наших мешканців, серед них 17 дітей. На жаль, 204 загинули, серед них 4 дитини", — повідомив мер.

Зазначимо, що волонтери, ризикуючи власним життям, евакуювали людей з пекельного міста Бахмут. При цьому залишати свій зруйнований будинок готові далеко не всі. Зокрема, це стосується пенсіонерів, про яких, на їхню думку, не буде кому подбати в інших місцях. У зв’язку із цим частину людей волонтери змушені вмовляти залишити небезпечне місце.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові продовжують успішно просуватися під Бахмутом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував вражаюче відео з передової.