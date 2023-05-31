Тільки путіну не кажіть: у Берліні дали добро на бомбардування росії

У Берліні відреагували на дрони у Москві

Слідом за США ще одна союзниця України відреагувала на вибухові інциденти на території росії, зокрема, на наліт дронів у москві. Там заявили, що якщо це і Україна, то вона має на це повне право.

Про це повідомляє DW, посилаючись на слова представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта.

Так, відповідаючи на запитання журналіста про атаку дронів на москву, він зазначив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території росії з метою самооборони.

"Однак офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя", — нагадав він.

Нагадаємо, що у США також заявили, що не підтримують використання бойової техніки та обладнання американського виробництва для атак на території росії.

Раніше ми писали про те, що 30 травня десятки невідомих безпілотників атакували столицю росії. І хоча російські чиновники, як завжди, звинуватили в цьому Україну, у нашій країні свою причетність не підтверджують, а припускають, що це міг бути свідомий перехід штучного інтелекту на бік проти рф.

Також ми повідомляли, що росіяни порахували кількість дронів, які напали на москву.