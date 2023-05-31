США виділяють новий пакет допомоги: яку важливу зброю отримає Україна (список)

Україна отримає величезну кількість боєприпасів до ППО, артилерії та стрілецької зброї

США виділили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Техніка буде передана із запасів Міністерства оборони країни, тобто прибуде найближчим часом.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, підтримка включає додаткові засоби ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та десятки мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненим переліком, у пакет увійдуть:

ракети до ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 класу "повітря — повітря" та ракети Zuni класу "повітря — земля";

ЗРК Avenger;

переносні засоби ППО Stinger;

додаткові снаряди до HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські та 105-мм танкові снаряди;

боєприпаси до БПЛА;

протитанкові комплекси АТ-4;

30 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

Крім того, буде передано засоби розмінування, інженерні заряди, прилади нічного бачення, запчастини, генератори та інше обладнання.

Як повідомлялося раніше, 21 травня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на 375 мільйонів доларів.