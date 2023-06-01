Війна — день 463: окупанти продовжують локальні атаки і ледве приховують втрати

Оперативно про головне 1 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 463 дні. Ворог продовжує здійснювати атаки біля Куп’янська, Сватового та Кремінної, що призводить до незначних поступів. Разом з тим, такі наступи обертаються для рф величезною кількістю втрат, через що на території прикордонних областей розпочато будівництво величезних комплексів для зберігання тіл.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Європейський союз має продовжувати надавати підтримку Україні доти, доки росіяни не покинуть її територію, а удари БПЛА по Москві цьому не завадять, заявила президент Європарламенту Роберта Мецола.

00:00 Україна замовила 300 дронів Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH

Дізнатися про головні події 29 травня можна у публікації: Війна — день 460: "вагнерівці" виходять із Бахмута, а нічні обстріли продовжуються

З даними за 30 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 461: нічна атака Києва та удари ЗСУ по тилах окупантів

Про те, що відбувалося 31 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 462: окупанти сповільнилися під Бахмутом, але готують новий удар по Україні