Переговори щодо миру в Україні можуть відбутися без росії: у США пояснили причину

У США підтримують українську формулу миру

Можливий міжнародний саміт з питань миру в Україні може пройти без участі російських представників.

Як інформує CNN, про це розповів представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"У президента Зеленського є пропозиція із 10 пунктів про те, що він називає справедливим миром, і ми намагаємося працювати з його командою, щоб допомогти реалізувати це", — сказав Кірбі.

За його словами, у США підтримують прагнення України до завершення війни, проте будь-які ініціативи з цього приводу мають насамперед бути схвалені Києвом.

При цьому нещодавні російські атаки урядовець назвав свідченням того, що росія не бажає шукати врегулювання дипломатичним шляхом.

За його словами, країнам, які хочуть досягнення миру, необхідно насамперед працювати з українцями, а Київ сам вирішить на якомусь етапі залучати Москву до цих переговорів.

Кірбі додав, що російський диктатор не має бажання шукати миру, а тому участь росії у переговорах є "великим академічним питанням".

Як повідомлялося раніше, про небажання росії шукати дипломатичне рішення напередодні говорив і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, росіяни стягли в Україну велику кількість військ і спробують "ще раз виграти війну".